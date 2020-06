„Platz sechs ist unsere Ambition“

Zuzenhausen. Der 3:1-Mutmacher beim FC Augsburg hat weitere positive Energie bei der TSG Hoffenheim freigesetzt. Das merkt man vor dem letzten Saison-Heimspiel gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr) auch Alexander Rosen deutlich an. Der Manager, der aktuell das Trainerteams koordiniert, gibt sich mit Blick auf den Endspurt betont optimistisch. „Ich bin die Zuversicht in Person“, sagt er.

