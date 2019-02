Revanchegelüste bei der TSG

Zuzenhausen.Der Fußball genießt auch deshalb solche Popularität, weil er einfach zu verstehen ist. Bei Julian Nagelsmann kann es aber schon einmal komplexer werden, wenn es um die Erklärung seines Taktikplans geht. „Der Vorteil an einer Raute war, dass wir eine Freiburger Mannschaft erwartet haben, die immer mal wieder auch über eine Sechs spielt und wir da eine gute Kontrolle haben mit einer Zehn auf der gegnerischen Sechser-Position. Grundsätzlich bin ich kein Freund von zwei Sechsern. Wenn du aber Dreierkette spielst und einen Zehner und zwei Spitzen haben willst, dann wird es zwangsläufig auf zwei Sechser hinauslaufen. Da Freiburg in der roten Zone immer drei, vier Spieler parkt, bin ich kein Freund von zwei Sechsern, weil du da nicht genug Breitenkontrolle hast, und so weiter, und so fort.“

Hoffenheims Trainer musste selbst ein wenig über sich selbst schmunzeln, als er seine Entscheidungskriterien für eine Grundformation mit Dreier- oder Viererkette beim 4:2 in Freiburg darlegen sollte. Morgen heißt der nächste Heimspiel-Gegner in der Bundesliga Fortuna Düsseldorf (15.30 Uhr). Hier wird es weniger auf taktische Grundordnungen ankommen, sondern nach Ansicht des kecken Nagelsmann darauf: „Wir wollen Situationen so kreieren, dass wir zu Ballgewinnen kommen, um dann schnell zum Abschluss zu kommen, damit es Düsseldorf nicht gelingt, zehn Spieler hinter den Ball zu bringen.“

Genau das war den Hoffenheimern im skurrilen Hinspiel nicht gelungen: 1899 war turmhoch überlegen, versäumte es aber, die Angriffe konsequent zu Ende zu spielen und letztlich seine vielen Chancen zu nutzen – unter anderem die von Andrej Kramaric, der aus fünf Metern am leeren Tor vorbei schoss. Die 1:2-Niederlage beim Aufsteiger war wohl die bitterste und unnötigste der laufenden Saison. Auch deshalb sagte Nagelsmann zum morgigen Rückspiel: „Es geht auch um Wiedergutmachung und Revanche.“

Damit der Plan des fixen Umschaltspiels umgesetzt werden kann, wird der TSG-Trainer in der Offensive vor allem auf solche Spieler setzen, die ihre Stärken im „Eins-gegen-Eins“ haben. Dieses Ansinnen lässt die Einsatz-Chancen von Tempo-Dribbler Reiss Nelson steigen. Der Engländer (bisher sechs Tore in 13 Liga-Einsätzen) ist zwar während der Winter-Vorbereitung aus familiären Gründen später ins Training eingestiegen und war zudem leicht verletzt. Doch nun sei er, so sein Trainer, wieder an Bord, und das „befreit und glücklich“. Nagelsmann habe zwei Gespräche mit ihm geführt, damit er wisse, worauf es ankomme. „Er hat schon gute Leistungen gezeigt und er wird in der Rückrunde noch besser auftreten“, versprach der 1899-Coach. Fraglich für das morgige Spiel sind Kramaric und Benjamin Hübner. Beide plagen sich mit muskulären Problemen herum.

Wiedersehen mit Pfannenstiel

Während der laufenden Saison wechselte ein „Hoffenheimer“ nach Düsseldorf: Lutz Pfannenstiel. Er war bei der TSG für „internationale Angelegenheiten“ zuständig und ist seit kurzem Sportvorstand bei der Fortuna. Nagelsmann glaubt aber nicht, dass er den Düsseldorfern dezidierte Feinheiten des TSG-Spiels verraten kann: „Natürlich hat der Lutz etwas mehr Einblick als manch anderer, weil er hier lange war, aber ich kann mich nicht erinnern, dass er mal bei einem Training draußen war. Das Mega-Mega-Insider-Wissen hat er jetzt nicht.“ Die Jagd nach einer erneuten Champions-League-Qualifikation geht morgen gegen Düsseldorf weiter: „Das ist ein Heimspiel, das wir gewinnen sollten, um unsere Ansprüche zu bedienen“, betonte Nagelsmann. Und so hatte der 31-jährige Fußballlehrer doch noch einfach über dieses simple Spiel Fußball gesprochen…

