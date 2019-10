Rudy und Uth eint die Sehnsucht nach Anerkennung

Zuzenhausen. Gemeinsam führten Mark Uth und Sebastian Rudy die TSG Hoffenheim erstmals in den Europapokal. Sie gehörten zu den gefeierten Helden - und nutzten den Höhenflug der Kraichgauer zum nächsten Karriere-Schritt. Doch der Plan ging nicht auf. Torjäger Uth kam in seinem ersten Jahr bei Schalke 04 trotz Nationalelf-Debüt überhaupt nicht in Schwung und kämpft auch in dieser

...