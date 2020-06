Schneller Schlussstrich

Zuzenhausen.Auch eine 30 Minuten dauernde Telefonkonferenz brachte nur wenig Licht ins Dunkel: Warum sich Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim über Nacht überraschend von Trainer Alfred Schreuder getrennt hat, bleibt nebulös. „Details werden nicht preisgegeben“, sagte Alexander Rosen, Direktor Profifußball beim Tabellensiebten, am Dienstagmittag. „In wichtigen Detailfragen waren wir unterschiedlicher Auffassung, so dass eine Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus keinen Sinn mehr macht“, war Rosen zuvor in einer Pressemitteilung zitiert worden. Das Aus des Niederländers passt zu einer äußerst turbulenten Corona-Saison der Kraichgauer mit acht Niederlagen in 15 Heimspielen, unter anderem dem denkwürdigen 0:6 gegen den FC Bayern, aber auch Siegen gegen die Münchner im Hinspiel, Dortmund und Leverkusen.

„Dynamik trifft es am besten“, sagte Rosen mit Blick zurück auf die vergangenen Tage seit dem 2:2 bei Fortuna Düsseldorf am Samstag. Am Sonntag und am Montag habe der Prozess Dynamik bekommen, das beiderseitige Gefühl habe sich verstärkt, dass es nicht gemeinsam weitergehe. Deshalb der Schlussstrich. Sofort.

Unvorbereitet erwischt

Anfang Juni wird branchenüblich ein Strich unter eine Saison gemacht, bilanziert, analysiert. Doch durch die Corona-Pandemie stehen noch vier Bundesliga-Spieltage aus. Der Zeitpunkt der Trennung bleibt überraschend. Und scheint die TSG unvorbereitet zu treffen.

Alfred Schreuder hatte einen bis 30. Juni 2022 laufenden Vertrag – und vergangenen Sommer ein schweres Erbe angetreten. Zum einen, weil Vorgänger Julian Nagelsmann charismatischer Sympathieträger war, frech spielen ließ und Erfolg hatte. Zum anderen, weil die Hoffenheimer die Leistungsträger Nico Schulz, Kerem Demirbay und Nadiem Amiri verkauften. Schreuder, dessen Bruder und Co-Trainer Dick ebenfalls den Verein verlässt, gab schon während der Saisonvorbereitung zu verstehen, dass er seinen Vertrag zuvor unter anderen Voraussetzungen unterschrieben hatte. Der 47-Jährige sagte im Juli auch: „Wir wollen einen Fußball spielen, den das Publikum liebt.“ Das gelang viel zu selten. Schreuder blieb ein Suchender, wechselte entgegen seiner Ankündigung sehr oft das Personal.

„Leider konnten wir uns nicht auf einen gemeinsamen Weg einigen, wie wir die TSG in die Zukunft führen möchten“, wird der Coach in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. Alexander Rosen betonte, man habe sich dennoch extrem respektvoll am Dienstagmorgen voneinander verabschiedet: Abschied statt Training, die Mannschaft wurde anschließend wieder nach Hause geschickt und machte am Nachmittag unter dem Motto „Fesseln los“ (Rosen) einen Neustart nach dem Re-Start. „Es geht jetzt darum, eine klare Rollenverteilung zu finden“, sagte Rosen mit Blick auf das fünfköpfige Trainerteam, dem der Manager mit Trainer-A-Lizenz nun extrem nahe sei, „um die ganze Sache zu steuern“ – „aber nicht im Trainingsanzug und nicht in Fußballschuhen“.

Zu Co-Trainer Matthias Kaltenbach, Torwarttrainer Michael Rechner und Videoanalyst Timo Gross stoßen Marcel Rapp (Cheftrainer der U 19 und einziger im Team mit Fußballlehrerlizenz) sowie der ehemalige TSG-Profi Kai Herdling (Trainer der U 16). „Die Trainer sind alle lange an meiner Seite und miteinander bekannt, sehr loyal und teamfähig“, merkte Rosen an. Grundsätzlich werde es für die kommende Saison aber eher eine externe Lösung geben.

Wiedersehen mit Nagelsmann

Jetzt geht es aber erst einmal um vier Spiele binnen zweieinhalb Wochen und die noch immer mögliche Qualifikation für die Europa League – die vor einem Jahr unter Julian Nagelsmann noch verspielt wurde. Ob die Trennung vom Trainer ein Déjà-vu-Erlebnis verhindern soll? Kurioser Randaspekt der überraschenden Personalie: Am Freitagabend kehrt Nagelsmann erstmals in die Sinsheimer Arena zurück, mit RB Leipzig. Alexander Rosen traut seiner Mannschaft im großen Finale „alles zu, im besten Sinne“.

Lars Müller-Appenzeller ist Sportredakteur bei der „Heilbronner Stimme“, die Mitglied der „G14plus“ ist: Eine bundesweite Kooperation von Sportredaktionen, die Beiträge austauschen. Auch diese Zeitung gehört zur „G14plus“.

