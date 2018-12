„So geknickt wie noch nie“

Zuzenhausen.Interessante Einblicke in sein Inneres gewährte Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann nicht nur am Dienstag nach dem Champions-League-Aus mit seiner „Ich will alles gewinnen“-Rede (wir berichteten), sondern auch gestern: „So geknickt war ich noch nie in meiner Trainerkarriere, da bin ich ganz ehrlich“, gab der 31-Jährige zu. Und das war noch nicht alles. Er sei deshalb so enttäuscht, weil er

...