Sorgen-Clubs unter sich

Zuzenhausen.Es ist das Duell zweier Vereine, die sich im Minusbereich bewegen. Nicht nur, was die Temperaturen auf dem Trainingsplatz in dieser Woche anbelangt. Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim laufen in dieser Saison den eigenen Ansprüchen hinterher, am Samstag (15.30 Uhr/Sky) treffen beide aufeinander. Der BVB hat Höheres im Sinn als Rang sechs, weit weg von den Bayern (16 Punkte Vorsprung) und Leipzig (auch schon neun Zähler mehr). Und die TSG Hoffenheim wollte eigentlich auch um jenen Rang sechs mitspielen, der aktuell schon stattliche zehn Zähler entfernt ist. Und damit in Punkten doppelt so weit wie der Relegationsrang – Hoffenheim hat nur noch fünf Punkte Vorsprung auf Rang 16.

Große Abschlussprobleme

Zwei Teams in der Krise. Wo liegen die Parallelen? „Was das Thema Großchancen angeht, stehen wir oben. In der Verwertung sicher nicht. Das betrifft auch die Dortmunder“, sagt Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß. Ansonsten seien die Gründe differenziert zu betrachten. „Es ist vielschichtig, ich will nicht all die Faktoren aufzählen“, sagt Hoeneß. Er hat das ja oft genug getan mit all den Spätfolgen der Corona-Infektionen, den vielen Verletzten. „Es geht um die aktuelle Form, da sind wir zu schwankend“, gibt sich Hoeneß selbstkritisch. Hier wie dort ein Problem: Zu viele Profis kämpfen um ihre Topform, sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Die Krux daran: Wer mit sich selbst genug zu tun hat, der kann zu wenig nach den anderen schauen, ihnen helfen.

Hoeneß sieht „grundsätzlich einen guten Zusammenhalt in der Mannschaft“. Er macht das an einigen Spielen fest, in denen sein Team in Rückstand geriet. „Wir haben uns aber nie aufgegeben. Die Mannschaft hat sich nie weggeduckt, das spricht für die Mannschaft.“ Teambuilding in Corona-Zeiten funktioniert nur über Ergebnisse auf dem Platz, gemeinsame Erlebnisse abseits davon sind nicht möglich. Ermin Bicakcic, der seit dem im September erlittenen Kreuzbandriss schmerzlich vermisst wird, hat am Mittwoch den Kollegen ein Geburtstags-Essen spendiert. Einer wie der nun 31-Jährige fehlt unübersehbar. Auf und neben dem Feld. „Er ist ein Optimist. Genauso geht er mit seiner Verletzung um“, sagt Hoeneß: „Wir müssen ihm aber alle Zeit geben, um mit einem stabilen Knie wieder auf den Platz zu kommen.“ Vielleicht klappe es noch mit einem Comeback in dieser Saison.

Für die so dringend benötigte und von TSG-Coach Sebastian Hoeneß oft bemühte Vokabel „Stabilität“ kann auch Havard Nordtveit (Fußverletzung) in den nächsten Wochen nicht sorgen. Immerhin: In den nächsten zwei bis vier Wochen kehren Dennis Geiger und Kevin Akpoguma (beide Muskel- und Sehnenverletzung) wieder ins Mannschaftstraining zurück.

Verständnis für Reise-Kritik

Nach dem Dortmund-Spiel steht für die Kraichgauer wieder die Europa League auf dem Programm. Am nächsten Donnerstag geht es für die TSG Hoffenheim in Spanien gegen Molde FK. „Demütig und dankbar, dass man spielen darf“, so ist die Gefühlslage bei Sebastian Hoeneß, der jedoch für die Kritik an den Europacup-Reisen Verständnis hat. „Ich kann diese moralischen Debatten nachvollziehen“, erklärt der 38-Jährige. Die erhöhte Reisetätigkeit durch Spielverlegungen quer durch Europa sorgt für Ärger. „Es liegt nicht an mir, das zu bewerten“, sagt Hoeneß.

