Stafylidis vor einer stillen Heimkehr

Zuzenhausen.Alexander Rosen ist schon häufiger zurückgekehrt zum FC Augsburg, seinem Jugendverein in seiner Heimatstadt. An diesem Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) gastiert er erstmals nicht nur als Sportdirektor beim FCA, sondern als Teil einer sechsköpfigen Trainer-Fachschaft, die Hoffenheim in die Europa League führen möchte.

Für einen TSG-Profi wird es eine eher traurige Heimkehr. Eine stille, ganz leise, womöglich. Konstantinos Stafylidis (Bild) kam im Sommer ablösefrei aus Augsburg, um als Linksverteidiger die Nachfolge von Nico Schulz (BVB) anzutreten, der in Dortmund (nur acht Ligaeinsätze) kurioserweise genauso wenig übers Reservistendasein hinauskommt wie sein Nachfolger in Hoffenheim. „Leistung, Einsatz und Wille waren gut“, sagt Rosen.

Seit langem raus

In der Rückrunde bestritt der Grieche bisher nur eine Bundesliga-Partie. Zum Auftakt gegen Eintracht Frankfurt im Januar traf er sogar. Danach war „Kostas“ wieder raus. Sieben Bundesligaspiele und 400 Minuten sind zu wenig für die Ansprüche des Kapitäns der griechischen Nationalmannschaft. Dort spielt er mitunter als Innenverteidiger.

Immer wieder kam der 26-Jährige durch Verletzungen aus dem Takt. Ex-Trainer Alfred Schreuder funktionierte lieber den offensiven Rechtsaußen Robert Skov zum Linksverteidiger um, seit dem Re-Start ist Steven Zuber links gesetzt. Der Schweizer bestritt in den vergangenen Wochen alle Spiele. Stafylidis hingegen stand meist nicht einmal im Spieltagskader. „Er kam nie in einen Rhythmus“, sagt Rosen, der vergangene Woche ein längeres Einzelgespräch mit Stafylidis führte.

Durch die geplante Rotation winkt Stafylidis vielleicht doch noch eine Chance. Es könnte die allerletzte sein. Ob es für eine Perspektive über den Sommer hinaus reicht? „Anhand der fehlenden Spielzeit bestehen natürlich auch ein paar Fragezeichen“, sagt Rosen über die Zukunft des Linksfußes, der noch bis 2023 bei der TSG unter Vertrag steht.

Eine Rechnung offen

Mit Augsburg haben die Hoffenheimer übrigens noch eine Rechnung offen. „Wir sind gewarnt“, sagt Rosen mit Blick auf den vergangenen Dezember. Das 2:4 im Hinspiel war eine der neun Heimklatschen. Europa ist ja überhaupt nur möglich, weil die TSG eine europareife Auswärtsbilanz vorweisen kann. Sechs Dreiern in der Fremde sei Dank. Ein siebter muss her für Fernreisen in den nächsten Monaten. Als gutes Omen taugt der Blick zurück. In den jüngsten Duellen in Augsburg hieß der Sieger immer Hoffenheim (4:0, 2:0, 2:0, 3:1). Der FCA hat mit 35 Punkten den Klassenerhalt so gut wie geschafft. „Durch das 1:0 in Mainz haben sie einen großen Schritt gemacht“, sagt Rosen: „Ich bin sicher, dass sie in der Liga bleiben.“ (Bild: TSG)

