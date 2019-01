Start in die „Krönungs-Tour“

Zuzenhausen.Seit Montag schallt wieder das Nagelsmann-Vokabular über die Trainingsplätze der TSG Hoffenheim: „Ballfern schneller verteidigen!“ Oder: „Steil, klatsch! Außen: klatsch, klatsch!“ Als letzte Mannschaft der 18 Bundesligisten hat 1899 wieder das Training für die Rückrunde der Bundesliga-Saison 2018/19 aufgenommen. Und das nicht wie die übrigen 17 Konkurrenten in warmen südlichen Gefilden, sondern zu Hause. „Weil wir dann auch hier Fußball spielen müssen“, begründete Hoffenheims Coach diese zum dritten Mal praktizierte Maßnahme.

Nachdem Vincenzo Grifo, Kevin Akpoguma, Felipe Pires und Gregor Kobel ausgeliehen worden sind (wir berichteten), ist die Trainingsgruppe des ehemaligen Champions-League-Teilnehmers von 30 auf 26 Mann geschrumpft. 18 Feldspieler übten mit erkennbarem Eifer voll mit. Dennis Geiger (Vorsichtsmaßnahme), Havard Nordtveit (Knochenödem), Lukas Rupp (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und David Otto trainierten reduziert. Kerem Demirbay blieb wegen eines zwickenden Oberschenkels ebenso im Inneren des Zuzenhausener Zentrums wie Ermin Bicakcic wegen einer Erkältung. Bei Rupp wird die Rückkehr noch länger dauern als zuletzt angenommen. Die Streckung des lädierten Knies ist noch nicht zu 100 Prozent möglich.

Zu den Torhütern Oliver Baumann und Alexander Stolz wurde U-23-Keeper Stefan Drljaca zu den Profis „hochgezogen“. Die sportlich Verantwortlichen wollen noch überlegen, ob sie für Kobel einen weiteren Schlussmann verpflichten wollen. Auf der anderen Seite kann es durchaus sein, dass noch Akteure abgegeben werden. „Wir schieben aber nichts aktiv an. Es muss schon ein Spieler an uns herantreten“, erklärte Nagelsmann die Situation.

Das Saisonziel ist klar formuliert: Die TSG Hoffenheim möchte sich wieder für einen internationalen Wettbewerb, möglichst erneut für die Champions League, qualifizieren. „Den Abstand (sechs Punkte auf einen Champions-League-Platz, Anm. d. Red) kann man aufholen. Es geht darum, drei wundervolle Jahre zu krönen“, sagte Nagelsmann, der trotz seines feststehenden Wechsels am Saisonende nach Leipzig überhaupt nichts von seinem Engagement eingebüßt zu haben scheint: Der 31-Jährige dirigierte auch am Montag wortgewaltig und laut, forderte bei jeder Übung höchsten Einsatz.

Identische Herangehensweise

Den erneuten Weg nach Europa möchte die TSG ohne „gravierende Veränderungen“ bewältigen. „Fußballerisch war es eine starke Hinrunde“, meinte der TSG-Trainer. Dass für die Leistungen zu wenige Punkte geholt wurden, erklärte Nagelsmann so: „Wir müssen immer an unsere maximale Grenze gehen. Aufgrund der vielen englischen Wochen hat da etwas gefehlt. Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, wird identisch bleiben.“ Besser werden müssten die Abschlussquoten der Mittelfeldspieler und die der Abwehr-Akteure nach Standards.

„Da muss ich mich angesprochen fühlen“, sagte Kevin Vogt mit einem smarten Grinsen. Der Kapitän und Abwehrboss hat während seiner Zeit bei Hoffenheim noch gar kein Pflichtspieltor für die TSG erzielt. Er möchte keine Platzierung nennen, doch sagt auch er zum Saisonziel: „Wir haben die Qualität, oben anzugreifen. Das ist auch unser Anspruch.“ Vogt baut, wie sein Coach übrigens auch, auf das Mehr an Training, das die TSG in den kommenden vier Monaten haben wird, weil man nur noch in der Bundesliga spielt. „Uns kommt das Trainieren entgegen“, glaubt Vogt und spricht auch mit der Erfahrung aus der Vorsaison. Auch damals steigerten sich die Hoffenheimer nach dem Aus in der Europa League und qualifizierten sich am Ende der Runde erstmals für die Königsklasse.

Gutes Training erfordert beste Bedingungen - und deshalb düste gestern, an einem 7. Januar, sogar der Rasemäher über den ersten Trainingsplatz und stutzte das Grün auf Wettkampfhöhe. Der anvisierte Erfolg hat eben viele Facetten…

