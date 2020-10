Trotz Corona-Fällen - TSG 1899 Hoffenheim empfängt Borussia Dortmund

Sinsheim.Sinsheim (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt trotz zweier positiver Corona-Tests in Spielerreihen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga Borussia Dortmund. Bei den Kraichgauern waren zwei Profis nach ihrer Rückkehr von Länderspielen positiv getestet worden, hatten aber nach Clubangaben keinen Kontakt zu ihren Hoffenheimer Mitspielern oder zu Betreuern und sind nun in Quarantäne. Namen nannte die TSG nicht. Mehr als ein Dutzend Akteure waren zuletzt mit ihren Nationalteams unterwegs, darunter auch Toptorjäger Andrej Kramaric mit Kroatien.

Der BVB hat seit 2012 nicht mehr im Sinsheimer Stadion gewonnen. Zudem siegten die Kraichgauer am letzten Spieltag der vergangenen Saison mit 4:0 in Dortmund. 6030 Fans sind bei der Begegnung zugelassen.

