TSG an den Tegernsee

Zuzenhausen.Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim wird in diesem Jahr keine zwei, sondern nur ein Trainingslager zur Vorbereitung auf die neue Saison absolvieren. Den Europa-League-Starter zieht es Mitte August an den Tegernsee in Oberbayern. Der Trainingsauftakt des Profiteams findet am 2. oder 3. August in Zuzenhausen statt. Die Bundesliga startet am 18. September, die erste Runde im DFB-Pokal steht ab dem 11. September auf dem Programm.

Bei der Suche nach einem neuen Coach soll dem Vernehmen nach noch in dieser Woche eine Entscheidung fallen. Vor allem Bayern-Drittliga-Trainer Sebastian Hoeneß und der frühere TSG-Profi Zsolt Löw (aktuell Assistent von Thomas Tuchel bei Paris Saint- Germain) gelten als aussichtsreiche Kandidaten. Kurios: Beide Kandidaten sind miteinander befreundet.

Unterdessen erhält Oliver Batista Meier von Bayern München laut „kicker“ keine Freigabe für einen Leih-Wechsel in den Kraichgau. Da Profitrainer Hansi Flick den Offensivspieler für die kommende Runde fest einplane, werde der 19-Jährige, der aus Kaiserslautern stammt, in München bleiben. jb

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.07.2020