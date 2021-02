TSG Hoffenheim gegen Werder Bremen ohne 13 Profis - Auch Kramaric fehlt

Sinsheim.Die TSG 1899 Hoffenheim geht stark ersatzgeschwächt in die Bundesliga-Partie gegen den SV Werder Bremen. Am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) fehlen Trainer Sebastian Hoeneß zum Abschluss des 22. Bundesliga-Spieltags gleich 13 Profis. Neben den ohnehin schon fehlenden zehn Akteuren um den WM-Zweiten Andrej Kramaric werden gegen Werder auch Kevin Vogt (fünfte Gelbe Karte), Mijat Gacinovic (Verletzung im Europapokal-Spiel) und Stefan Posch (positiver Corona-Test) nicht dabei sein. "Natürlich können wir das nicht gebrauchen. Aber das ist die Situation", sagte Hoeneß.

Die TSG hatte am Donnerstagabend eine Zwei-Tore-Führung in der Europa-League-Spiel gegen Molde FK verspielt und war nicht über ein 3:3 hinausgekommen. Schon in der Hinserie war Hoffenheim wegen zahlreicher Corona-Fälle und Verletzungen immer wieder arg geschwächt angetreten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.02.2021