TSG Hoffenheim mit zwei Testspielen

Zuzenhausen/Marbella.Nach zwei freien Wochen fliegt Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim am Freitag nach Marbella. In Spanien bereitet sich das Team von Trainer Alfred Schreuder bis zum 10. Januar auf die Rückrunde vor und bestreitet in dieser Zeit zwei Testspiele gegen Mannschaften aus den Niederlanden. Am 8. Januar (15.30 Uhr) treffen die Kraichgauer auf Feyenoord Rotterdam, am 9. Januar (15.30 Uhr) geht es gegen ADO Den Haag. Für Schreuder ist das Duell mit Feyenoord ein Wiedersehen mit seinem Ex-Club. Der 47-Jährige war als Profi lange Jahre für Rotterdam aktiv.

Nach der Rückkehr aus Spanien findet am Montag, 13. Januar, ab 10.30 Uhr ein öffentliches Training in Zuzenhausen statt. Das erste Bundesliga-Spiel folgt am 18. Januar (15.30 Uhr) in der Sinsheimer Arena gegen Eintracht Frankfurt, am 26. Januar geht es nach Bremen. jb

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.01.2020