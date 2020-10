TSG Hoffenheim ohne Baumann bei Werder

Bremen.1899 Hoffenheim muss im Auswärtsspiel bei Werder Bremen auf Stammtorwart Oliver Baumann verzichten. Der 30 Jahre alte Torhüter fällt mit Magenproblemen aus. Für ihn steht am Sonntag ab 18.00 Uhr (Sky) Philipp Pentke zwischen den Pfosten. Bei den Bremern kehrt Kapitän Niklas Moisander in die Startelf zurück. Zudem bekommt Christian Groß eine Chance von Beginn an.

Beiden Teams fehlen Spieler wegen Coronafällen. Bei Werder steht Felix Agu nicht im Kader. "Es ist schade, Felix hätte heute definitiv gespielt", sagte Trainer Florian Kohfeldt dem TV-Sender Sky. Der Fall hätte aber in der Mannschaft nicht Angst, sondern Nachdenklichkeit ausgelöst. "Wir waren sehr erleichtert, dass das Gesundheitsamt die Infektionskette nachvollziehen konnte", sagte

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 25.10.2020