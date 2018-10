TSG Hoffenheim schlägt VfB Stuttgart: Furiose zwölf Minuten

Sinsheim.Julian Nagelsmann strahlte. "Am Ende hatte der Gegner keine Chance", freute sich der Trainer von 1899 Hoffenheim nach dem 4:0 (0:0) in der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart. Allerdings hatte sich seine Mannschaft gegen früh dezimierte Schwaben auch lange Zeit schwer getan, erst nach dem Seitenwechsel drehten die Kraichgauer auf, als sie vier Treffer in zwölf Minuten erzielten. "Das

...