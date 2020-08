TSG-Maxime: Nähe in der Distanz

Rottach-Egern.Abschottung ist nun das Leitmotiv. Es geht um Risikominimierung. Kontaktarmut. Infektionsvermeidung. Keine Fans als Trainingslager-Gäste und keine Journalisten als Beobachter und Gesprächspartner am Rande der Vorbereitungs-Rasenfläche, das sind die neuen Corona-Rahmenbedingungen bei der TSG Hoffenheim. Der Bundesligist will sich am Tegernsee fitmachen für die nächste Saison, in der mit dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß der sechste Tabellenplatz der vorigen Spielzeit zu verteidigen ist. Und in der es die Zusatzbelastung durch die Europa League geben wird. Am 2. Oktober wird in Athen die Gruppenphase ausgelost.

Die internationalen Höhepunkte der Vereinsgeschichte gab es Ende 2018 mit den Partien in der Gruppenphase der Champions League gegen Manchester City und Olympique Lyon. Einen Sieg der TSG gab es dabei nicht, aber sehenswerten Fußball in der ausverkauften Sinsheimer Arena. Für die neue Spielzeit gilt wohl unverändert: Die Fans müssen zu Hause bleiben, die Geisterspiele gehen weiter.

Das bis zum 23. August dauernde Trainingslager am Tegernsee ist ebenfalls eine geschlossene Veranstaltung. Es sei „in diesem Sommer coronabedingt leider nicht möglich, unsere Trainingseinheiten vor Fans und Medien abzuhalten“, teilte Hoffenheims Medienchef Holger Kliem mit. Allerdings hat sich die TSG ein Konzept ausgedacht, um zeitgemäße Einblicke aus der Distanz zu geben. „Wir wollen die Tage in Bayern für Fans virtuell so erlebbar machen wie möglich“, versprach Kliem. Ein zentraler Bestandteil soll ein Livestream sein, den TSG-TV produziert.

Im „Seehotel Überfahrt“ in Rottach-Egern logiert der Tross aus dem Kraichgau während dieser Woche. Dort, wo in den vergangenen Jahren Borussia Mönchengladbach zur Saisonvorbereitung abgestiegen war. Aber der Club vom Niederrhein hat diesmal aufs Trainingslager am Tegernsee verzichtet. Sportdirektor Max Eberl: „Uns haben immer zahlreiche Fans dorthin begleitet. Unter den gegebenen Umständen wäre es aber nicht möglich, die gewohnte Nähe zu ihnen zu zeigen.“ Vieles ist eben ganz anders in Zeiten des Coronavirus, muss ganz anders sein. Jetzt trainiert Hoffenheim auf der Anlage am Birkenmoos, allerdings möglichst ohne Risikokontakte.

Gerade die öffentlichen Trainingseinheiten waren in den vergangenen Jahren ein zusätzliches Sommer-Highlight für Tegernsee-Besucher. Die Einheimischen wären womöglich besonders von Trainer Sebastian Hoeneß angelockt worden. Er ist der Neffe von Uli Hoeneß – und der Ehrenpräsident des FC Bayern wohnt seit langem in der Tegernsee-Gemeinde Bad Wiessee.

Sebastian Hoeneß sagte: „Der Kontakt zu den Fans fehlt uns sehr.“ Doch man wolle mit den Trainingslager-Eindrücken auf den Social-Media-Kanälen dafür sorgen, dass sich „unsere Anhänger mitgenommen und uns nahe fühlen“. Die wesentlichen Inhalte der Vorbereitungswoche sind klar: „Dass wir unsere Fitness entwickeln, unsere Spielidee implantieren, verinnerlichen und dass wir einen guten Teamspirit entwickeln“, so Hoeneß.

Andreas Öhlschläger ist Sportredakteur bei der „Heilbronner Stimme“, die Mitglied der „G14plus“ ist: Eine bundesweite Kooperation von Sportredaktionen, die Beiträge austauschen. Auch diese Zeitung gehört zur „G14plus“.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.08.2020