TSG richtet Hilfsfonds ein

Auch die TSG-Profis, hier Sebastian Rudy, wollen ihren Beitrag leisten. © dpa

Zuzenhausen.Die TSG Hoffenheim setzt ein Zeichen der Solidarität. Der Fußball-Bundesligist hat sich entschlossen, einen „Corona-Hilfsfonds“ aufzulegen. Unterstützt werden sollen Partner, deren Existenz unmittelbar mit dem Spielbetrieb der Fußball-Bundesliga zusammenhängt, aber auch im Bedarfsfall wichtige Einrichtungen, Institutionen oder Sportclubs in der Rhein-Neckar-Region. „Der Profi-Fußball ist in einer privilegierten Situation und gerade in der aktuellen, übergreifenden Krise, die wir in dieser Form bislang noch nicht erlebt haben, ist in vielerlei Hinsicht unsere Solidarität und ein aktives Handeln gefragt“, erklärt Geschäftsführer Frank Briel.

Der Fördertopf speist sich zum einen aus einer Einlage der TSG. Einen namhaften Betrag steuert zudem Gesellschafter Dietmar Hopp bei. „Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit den Menschen zu helfen, die sich plötzlich einer solchen Notsituation ausgesetzt sehen und in der Existenz bedroht sind“, sagt Hopp, der die Mittel aus seinem Privatvermögen beisteuern wird. Auch die TSG-Profis werden sich beteiligen. „Selbstverständlich werden auch wir Spieler unseren Beitrag zu dieser großartigen, solidarischen Aktion leisten“, betont Kapitän Benjamin Hübner.

Darüber hinaus bereitet die TSG einen „Aktions-Spieltag“ vor, dessen Einnahmen vor allem „den Einrichtungen zugutekommen werden, die in dieser für alle so bedrohlichen Lage schier Übermenschliches leisten“. Details dazu sowie den Modalitäten des Hilfsfonds wird der Bundesligist veröffentlichen, sobald abzusehen ist, wann ein Spielbetrieb mit Zuschauern wieder aufgenommen werden kann. jb

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.03.2020