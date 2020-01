TSG-Torhüter Baumann fällt aus

Oliver Baumann ist seit 2014 die Nummer 1 im Hoffenheimer Tor. © dpa

Marbella.Die TSG Hoffenheim muss beim Rückrunden-Start in der Fußball-Bundesliga voraussichtlich auf Stammtorhüter Oliver Baumann verzichten. Der 29-Jährige falle mit einer Meniskusverletzung im linken Knie vorerst aus, twitterte der Verein am Freitagabend und wünschte dem Keeper gute Besserung. Angaben zur Ausfalldauer oder zur genauen Art der Verletzung machten die Kraichgauer nicht. Zuvor hatte der „Kicker“ von einem Meniskusschaden im Kniegelenk Baumanns berichtet. Der Ex-Freiburger war am Donnerstag vorzeitig aus dem Trainingslager in Marbella abgereist und wurde anschließend in Heidelberg untersucht. Hoffenheim bestreitet die erste Bundesliga-Partie im neuen Jahr am 18. Januar gegen Frankfurt. Bei den Testspielen in Spanien wurde Baumann durch den 34 Jahre alte Philipp Pentke und Stefan Drljaca (20) aus der zweiten Mannschaft vertreten. dpa/jb

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.01.2020