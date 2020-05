TSG-Trainer Schreuder: „Nur schöner Fußball reicht nicht“

Zuzenhausen.Bei seinem bisher einzigen Bundesliga-Duell mit Markus Gisdol war Alfred Schreuder noch Co-Trainer von Julian Nagelsmann. 3:0 gewann der Hamburger SV damals im November 2017 gegen die TSG Hoffenheim, Verteidiger Kevin Akpoguma unterlief ein frühes Eigentor. Diesmal will Schreuder als Chefcoach der Kraichgauer das Kräftemessen mit Gisdols aktuellem Arbeitgeber, dem 1. FC Köln, unbedingt gewinnen. Schließlich droht an diesem Mittwoch (20.30 Uhr) bei einer Heimniederlage ein Negativrekord. Noch nie hat Hoffenheim im Oberhaus in einer Saison neun Mal in der eigenen Arena verloren.

„Nur schöner Fußball reicht nicht, es muss jetzt mal erfolgreicher Fußball werden. Das ist das Ziel gegen Köln“, betont der Niederländer, der vor der Arbeit seines Kölner Trainerkollegen großen Respekt hat. „Ich kenne ihn persönlich nicht so gut. Er macht seine Arbeit beim FC aber richtig gut und hat Bewegung in den Club gebracht“, lobt Schreuder.

Das Duell birgt jede Menge Brisanz. Gisdol, der die TSG einst auf den letzten Drücker vor dem Abstieg bewahrte, könnte seinen Ex-Club mit einem Auswärtscoup in der Tabelle überflügeln - und Schreuders Ergebniskrise somit weiter verschärfen. Der versucht natürlich, sein Team nach dem enttäuschenden 1:1 bei Schlusslicht Paderborn wieder aufzubauen.

Verständnis für Kritik

„Die Jungs haben gut trainiert“, erklärt Schreuder. Wohlwissend, dass seine Mannschaft erneut zu wenig Kapital aus ihrer spielerischen Überlegenheit gezogen hat. Die in sozialen Netzwerken lauter werdende Fan-Kritik an seiner Person angesichts der fehlenden Resultate kann der 47-Jährige verstehen. Seine Spieler verteidigt er in der Öffentlichkeit aber vehement: „Wir sind mit den Ergebnissen auch nicht zufrieden. Ich kann meinem Team aber nicht den Vorwurf machen, nicht hart genug zu arbeiten oder keine Chancen herauszuspielen. An der Qualität muss man nicht zweifeln.“

Die nächsten drei Partien - gegen Köln sowie in Mainz und Düsseldorf - werden zeigen, was für den Tabellenneunten in dieser Saison noch möglich ist. „Das sind sehr wichtige Spiele“, sagt Schreuder, der weiter auf Torjäger Andrej Kramaric verzichten muss. „Es sieht besser aus. Ich hoffe, dass er nächste Woche ins komplette Mannschaftstraining einsteigen kann“, erläutert der Coach. Größter Hoffnungsträger im Kampf gegen die fast schon chronische Abschlussschwäche wird somit Munas Dabbur.

Der Winterzugang, der im Februar eine schwere Knieverletzung erlitt, kam in Paderborn als Joker zum Zug und könnte im Duell mit Köln in die Startelf rücken. „Munas ist ein sehr stabiler Typ, der seinen Mitspielern Sicherheit gibt“, lobt Schreuder und ergänzt: „Wir müssen uns auf dem Platz alle gegenseitig positiv unterstützen.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.05.2020