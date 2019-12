TSG will Abwärtstrend stoppen

Abwehrspieler Kevin Vogt meldet sich gegen Augsburg wieder zurück. © Imago

Sinsheim.Die TSG Hoffenheim noch immer in der Findungsphase, der FC Augsburg im Aufwind: In der Freitagabend-Partie (20.30 Uhr/DAZN) der Fußball-Bundesliga sind die Kraichgauer gefordert, bei ihren Fans mal wieder für gute Stimmung zu sorgen. Die Heim-Bilanz in Sinsheim ist alles andere als glanzvoll. Zuletzt gab es dort ein 1:5 gegen Mainz und ein 1:1 gegen Düsseldorf. „Wir haben einen total anderen Kader als letztes Jahr“, erklärte Trainer Alfred Schreuder vor dem Auftakt des 15. Spieltags mal wieder und beteuerte: „Wir sind grundsätzlich mit der Entwicklung sehr zufrieden.“

Nach einem schwierigen Saisonstart unter dem Nachfolger von Julian Nagelsmann folgte ein Zwischenhoch mit fünf Siegen in Serie – unter anderem beim FC Bayern München. Jetzt ist die TSG seit drei Spielen sieglos. In Sinsheim hat der Tabellenachte auch schon zweimal ein 0:3 (gegen Freiburg und Mönchengladbach) abgeliefert. Wo der Spektakel-Fußball geblieben ist? „Grundsätzlich spielen wir offensiv“, sagte Schreuder und forderte sein Team auf, dominanten Fußball zu zeigen.

Defensiv müssten die Hoffenheimer auch besser stehen als zuletzt beim 1:3 in Leipzig, wo Torhüter Oliver Baumann ein Debakel verhinderte: Gegen Augsburg kann die TSG wieder auf ihre Defensiv-Routiniers Kevin Vogt und Benjamin Hübner zurückgreifen. Kapitän Vogt litt zuletzt unter einer Wadenverletzung, Hübner unter einem Infekt. „Hübner ist ein extremer Gewinner“, sagte Schreuder. Der niederländische Coach verglich den Abwehrspieler in seiner Bedeutung für die Kraichgauer sogar mit einem Rekordnationalspieler und Ex-Weltmeister: „Wenn Lothar Matthäus früher auf dem Platz stand, hat sich Deutschland auch besser gefühlt.“ Außerdem ist Nationalspieler Sebastian Rudy nach seiner Gelb-Sperre wieder einsatzbereit.

Der Tabellenzwölfte aus Augsburg will mit seinem Lauf einen Rekord einstellen. Gewinnt das Team von Trainer Martin Schmidt, hat es in fünf Partien 13 Punkte geholt – das gelang dem FCA in der Bundesliga bislang erst einmal: von Ende November bis Ende Dezember 2015. „Wir strotzen vor Gier und Mut“, sagte Schmidt. dpa

