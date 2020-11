Weitere Coronavirus-Fälle: Gesamte Mannschaft der TSG Hoffenheim in Quarantäne

Zuzenhausen.Schlechte Nachrichten aus dem Kraichgau: Nachdem weitere Spieler der TSG 1899 Hoffenheim positiv auf das Coronavirus getestet wurden, begibt sich das gesamte Team mit sofortiger Wirkung in Quarantäne. Das teilte der Bundesligist am Mittwochmittag mit.

Am Vormittag erhielten Sebastian Rudy, Ishak Belfodil und ein Mitglied des Betreuerstabs positive Befunde, heißt es. Ein weiterer Test mit nicht eindeutigem Ergebnis müsse demnach wiederholt werden. Um wen es sich dabei handelt, erwähnte der Fußball-Bundesligist nicht.

Schon am Dienstag wurden mit Robert Skov und Munas Dabbur zwei Spieler bei ihren Nationalmannschaften positiv getestet. Außerdem ist neben dem Spieler Jacob Bruun larsen auch ein Mitglied des Betreuerteams in Quarnatäne.

„Wir können uns die Häufung nicht erklären“, wird TSG-Direktor Alexander Rosen in der Mitteilung zitiert. Man halte sich seit Monaten „akribisch und gewissenhaft an das Hygienekonzept“. Dennoch bleibt den Hoffenheimern nun nur noch, das gesamte Team in Quarantäne zu schicken.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.11.2020