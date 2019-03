Stürmer Joelinton zählt zu den Hoffenheimer Hoffnungsträgern. © dpa

Zuzenhausen.Der brasilianische Torjäger Joelinton will über die Saison hinaus beim Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim bleiben. „Ich habe einen Vertrag hier, ob international oder nicht“, sagte der 22-Jährige dem „Kicker“ (Montag) angesichts der ungewissen Teilnahme des Tabellenneunten in der kommenden Spielzeit im internationalen Geschäft. „Das hat keinen Einfluss, ich werde weiter hier spielen, ob mit oder ohne Europacup.“

Joelintons Vertrag bei den Kraichgauern, die am Freitag (20.30 Uhr) in der Sinsheimer Arena auf Bayer Leverkusen treffen, läuft bis 30. Juni 2022. Der Angreifer war vergangenen Sommer nach zweijähriger Leihe bei Rapid Wien nach Hoffenheim zurückgekehrt. Mit sieben Toren und sechs Assists in der Bundesliga hat er andere Clubs auf sich aufmerksam gemacht. Vor vier Wochen berichtete „Sport1“ von einer angeblichen Offerte des englischen Premier-League-Vereins Newcastle United in Höhe von 60 Millionen Euro.

Lob für Schreuder

Joelinton, der vor der Länderspielpause ein wenig überspielt wirkte, lobte auch den neuen TSG-Cheftrainer Alfred Schreuder. Der Niederländer, derzeit Co-Trainer bei Ajax Amsterdam, löst im Sommer Julian Nagelsmann als Chefcoach ab, dessen Assistent er einst in Hoffenheim war. „Ich habe in meiner ersten Saison bei der TSG noch einige Zeit mit ihm gearbeitet, er ist sehr professionell, er hat mich und die jungen Spieler damals sehr unterstützt. Ich freue mich auf die Arbeit mit ihm“, erklärte Joelinton. dpa/jb

