Wilde Terminhatz geht weiter

Sinsheim.Sie nehmen Corona nicht auf die leichte Schulter bei der TSG Hoffenheim. Bevor Andrej Kramaric und Kasim Adams wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, absolviert das von Covid-19genesene Duo an diesem Montag unter anderem Lungentests. Nicht nur Sebastian Hoeneß will sichergehen, dass „die Jungs nichts mitgenommen haben“, wie es der Trainer der TSG 1899 Hoffenheim am Sonntagmittag formulierte. Also steht eine komplette internistische Untersuchung an, ein Check-up vor der Rückkehr an den Arbeitsplatz, um negative Langfrist-Folgen auszuschließen. Pflicht von Seiten der Deutschen Fußball Liga ist das nicht. Eher Hoffenheimer Voraussicht und Fürsorge.

Während sich ihre Hoffenheimer Teamkollegen am Montagabend (20.30 Uhr/DAZN) in der Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin die Lunge aus dem Leib laufen, müssen sich Andrej Kramaric,Kasim Adams und auch Pavel Kaderabek (Corona in der Familie) nach Ende ihrer Quarantäne gedulden, bis sie wieder eine Option für einen Einsatz sind. „Sie alle waren mehr als zwei Wochen daheim. Sie hatten nicht die Möglichkeit, sich draußen zu bewegen“, sagt Hoeneß über die Spätfolgen der Länderspielreisen im Oktober. Es gelte, alle drei Rekonvaleszenten behutsam und langsam steigernd ins Mannschaftstraining zu integrieren, kündigte der 38-Jährige an.

Dem Heute einen Schritt voraus zu sein, das ist in diesen Tagen elementar für den TSG-Trainer. In Sachen Belastungssteuerung, bei der Personalauswahl und Trainingsintensität. Vergangenen Donnerstag gab es das 4:1 in Gent, an diesem Montag gastiert der 1. FC Union Berlin in der leeren Sinsheimer Arena, am Donnerstag (21 Uhr/Nitro) kommt Slovan Liberec, ehe es am Sonntag zum VfL Wolfsburg geht. Der bei Fans so ungeliebte Montagabend-Termin,den es nächste Saison nicht mehr gibt, hat seine Vor- und Nachteile. „Wir haben einen Tag gewonnen für das Union-Spiel. Auf der anderen Seite haben wir einen Tag weniger für das Liberec-Spiel am Donnerstag“, sagt Hoeneß. Immerhin entfallen durch zwei Heimspiele Reisestrapazen.

Egal wie, in diesem Rhythmus ist die Trainerarbeit nicht einfach. „Man muss sich als Trainer auch bremsen. Dass man die Jungs nicht körperlich und mental überlastet“, sagt Hoeneß: „Sie sollen trotzdem eine Vorstellung bekommen, was gegen Berlin passiert.“ Deshalb beinhaltete das Training nach dem Gent-Spiel einen kleinen Taktik-Schwerpunkt (streng geheim, natürlich!). Ansonsten war Hoeneß im Abschlusstraining am Sonntag wichtig, „Spielfreude und Kreativität zu erzeugen, dass da eine positive Energie für das morgige Spiel entsteht“, wie er es ausdrückte. Wer ran darf? „Die Jungs, die reinkommen, machen ihren Kram“, sagt Hoeneß.

