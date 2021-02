Wohlfühloase Europa League

Sinsheim.Den Hoffenheimern winkt der größte internationale Erfolg der Vereinsgeschichte – und ein Rettungsanker für die bisher wenig erfolgreiche Saison. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß kann am Donnerstag (18.55 Uhr) in Sinsheim gegen Molde FK erstmals ins Achtelfinale der Europa League einziehen. Das überaus ärgerliche 3:3 im Hinspiel gegen die Norweger ist der TSG allerdings Warnung genug.

„Für uns als Club, als Team, für mich persönlich wäre es ein super Erfolg“, sagte Hoeneß vor dem Rückspiel. „Wenn es klappt, werden wir sehr happy sein, weil wir etwas Historisches geschafft haben.“

Im spanischen Ausweichspielort Villarreal hatten die Kraichgauer vor einer Woche gegen den Außenseiter mit 3:1 geführt, verschossen dann durch Munas Dabbur einen Elfmeter – und die Norweger schafften noch den Ausgleich. Wenn Hoffenheim also am Freitag (12 Uhr) in Nyon noch bei der Auslosung vertreten sein will, muss eine durchweg konzentrierte Leistung wie zuletzt beim 4:0 gegen Werder Bremen her.

„Es reicht nicht, nur 60 Minuten gut zu spielen. Wenn wir auch nur ein Prozent von unserer Leistung abweichen, wird das in der Europa League sofort bestraft“, warnte Offensivakteur Christoph Baumgartner.

Als Elfter liegt die TSG in der Liga weit weg von Tabellenplätzen, die eine erneute Teilnahme am internationalen Geschäft versprechen. Zudem ist sie im DFB-Pokal nicht mehr dabei. So bleibt der Europacup die große Hoffnung auf bessere Zeiten. Unter Trainer Julian Nagelsmann waren die Hoffenheimer einst in der Vorrunde der Europa League und Champions League ausgeschieden, unter Hoeneß konnten sie erstmals auf der europäischen Bühne überwintern.

Weiter enorm angespannt ist die personelle Lage. Hoeneß fehlen neun verletzte Spieler, zudem befindet sich Corona-Fall Stefan Posch in Quarantäne. So muss der 38-jährige Coach auch weiter auf einige Jungprofis setzen: Eigengewächs Marco John ist mittlerweile eine feste Größe auf der linken Außenbahn und hat zuletzt neun Pflichtspiele über die volle Distanz bestritten.

Für die dezimierte Abwehr hat Hoeneß den Niederländer Melayro Bogarde in der Hinterhand, im Angriff empfahl sich französische Neuzugang Georginio Rutter gegen Werder mit einem Tor. Als Vierter aus dem Quartett der 18-Jährigen kam Angreifer Maximilian Beier in dieser Saison schon zum Einsatz. Und der kaum ältere Chris Richards (20) hat gut eingeschlagen. dpa

