Zeit der Wünsche

Zuzenhausen.Es ist ja so kurz vor Weihnachten die Zeit der Wunschzettel. Sebastian Hoeneß, Trainer der TSG Hoffenheim, ist mit seinen Wintertransferwünschen noch nicht vorstelliggeworden bei Sportdirektor Alexander Rosen oder der Geschäftsführung. „Das sollte ich vielleicht mal machen“, sagte der 38-Jährige am Mittwochmittag mit einem Lächeln. Am Vormittag hatte sein Arbeitgeber schließlich imposante Rekordzahlen präsentiert. Einverdreifachter Gewinn von 56 Millionen Euro nach Steuern weist die finanzielle Bilanz der Spielzeit 2019/20 aus, weil 114 Millionen Euro durch Spielerverkäufe und 73 Millionen Euro bei den TV-Rechten erlöst wurden. Der Umsatz wuchs um 39 Prozent auf 229 Millionen Euro.

Rekordzahlen für die Ewigkeit? Zumindest für die aktuelle Spielzeit sind die Zahlen nicht mehr rosig, sondern tiefrot. „Schon jetzt zeichnet sich ab, dass getrieben durch die Corona-Pandemie dem Rekord- ein Krisenjahr folgen wird, in dem wir voraussichtlich auf einen Verlust in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe zulaufen werden“, sagt Geschäftsführer Frank Briel als Herr über die TSG-Zahlen. Dessen ist sich auch der Trainer bewusst. „Es ist kein Platz für außergewöhnliche Wünsche“, sagt Hoeneß deshalb auch über mögliche Neuzugänge: „Aktuell ist da nix akut, nix heiß.“

Andere Vorzeichen

Es gab schon heißere und wichtigere Europapokalspiele für Hoffenheim als jenes am Donnerstagabend (21 Uhr/Nitro) gegen KAA Gent. An Rang eins für die TSG und Rang vier für die Belgier in Gruppe L ändert sich unabhängig der 90 Minuten nämlich nix mehr. „Das Spiel steht unter anderen Vorzeichen, aber trotzdem ist es für mich wichtig“, sagt Hoeneß: „Von den Jungs, die spielen, werden auch viele in den vier Spielen bis Weihnachten zum Einsatz kommen.“ Wettkampfhärte und Spielpraxis muss dafür her.

Der halben U-23-Mannschaft zum Europapokaldebüt zu verhelfen, so wie das sein Vor-Vorgänger Julian Nagelsmann vor drei Jahren in ähnlicher Situation gemacht hat, das ist für Hoeneß keine Option. Zum einen ruht der Spielbetrieb in der Regionalliga seit einigen Wochen. Zum anderen gibt es im großen Hoffenheimer Kader ja genug Spieler, die aufgrund von Verletzungen oder Corona dringend Spielpraxis benötigen, um die Form zu verbessern.

Sechs TSG-Akteure feierten in dieser Spielzeit bereits ihr Europa-League-Debüt. Die Nummer sieben heißt Philipp Pentke. Und das im Alter von 35 Jahren. Der Ersatztorwart verlängerte am Mittwoch seinen bis zum nächsten Sommer datierten Vertrag bis 2022. Dass Pentke gegen Gent die Nummer eins Oliver Baumann vertreten darf, sei kein zusätzliches Geschenk zur Vertragsverlängerung, sondern Lohn für Trainingsfleiß. „Er hat sich das verdient“, sagt sein Trainer.

gegen Augsburg (3:1) eine negative Serie riss, soll nun eine positive weiter ausgebaut werden. „Wir haben seit der letzten Spiel verloren. Trotz widriger Umstände“, machte Hoeneß klar. Sieg Nummer fünf im sechsten Gruppenspiel würde sportlich zu den Rekord-Zahlen der Vorsaison ganz gut passen. NachdemLänderspielpause kein

