1:2 in Schwenningen – Adler geben Derbyführung aus der Hand

Schwenningen.Die Adler Mannheim haben das Südwest-Derby der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei Schlusslicht Schwenninger Wild Wings überraschend verloren. Am zweiten Weihnachtstag kassierte das Team von Cheftrainer Pavel Gross nach früher Führung eine 1:2 (1:1/0:1/0:0)-Niederlage.

Damit verpasste der Tabellendritte aus Mannheim den Sprung auf Tabellenplatz zwei – der möglich war, weil der Zweite Straubing Tigers ebenfalls mit 1:2 gegen die Eisbären Berlin verlor.

Der Deutsche Meister kam vor 6.024 Zuschauern in der Helios Arena zunächst besser in die Partie. Im doppelten Powerplay erzielte Mark Katic das 1:0 für die Adler (7.). Die Wild Wings, die zuletzt fünfmal am Stück verloren hatten, kamen mit ihrer ersten Chance zum Ausgleich: Mike Blunden fälschte den Puck vor Adler-Ersatztorwart Mirko Pantkowski entscheidend zum 1:1 ab (9.).

Im zweiten Abschnitt präsentierten sich die Gäste zu einfallslos vor dem Tor. Schwenningen wurde mutiger und belohnte sich mit der 2:1-Führung durch Jordan Caron (35.), die sich als der frühe Endstand erweisen sollte. Für die Adler geht es am Samstag (17 Uhr) beim ERC Ingolstadt weiter.