3:0 – Adler landen gegen Schwenningen den achten Sieg in Folge

Mannheim.Die Adler Mannheim bleiben die Mannschaft der Stunde in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am Freitagabend entschied der Deutsche Meister das baden-württembergische Derby gegen Schlusslicht Schwenninger Wild Wings mit 3:0 (1:0/2:0/0:0) für sich. Für das Team von Cheftrainer Pavel Gross ist es der achte Liga-Erfolg in Serie.

Vor 12.210 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena war es Andrew Desjardins, der die Adler 46,6 Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels mit 1:0 in Führung brachte (20.). Im zweiten Abschnitt legte Ben Smith einen Powerplay-Treffer zum 2:0 nach (27.), Desjardins stellte in Minute 29 auf 3:0. Überschattet wurde die Partie von den Kopfverletzungen der Schwenninger Dylan Yeo (6.) und Andreas Thuresson (30.), für beide ging es nach Behandlungspausen nicht mehr weiter.

Am Sonntag (14 Uhr) sind die Mannheimer, die unverändert auf Tabellenplatz drei liegen, erneut zu Gast beim EHC München. Beim Spitzenreiter hatten sich die Kurpfälzer erst am vergangenen Sonntag mit 3:2 in der Over-Time durchgesetzt.