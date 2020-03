4:3 nach Penaltys – Adler schlagen auch Ingolstadt

Mannheim.Die Adler Mannheim haben den zweiten Sieg in Folge in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) geholt. Zwei Tage nach dem 3:0 gegen die Krefeld Pinguine feierte das Team von Cheftrainer Pavel Gross einen 4:3 (1:1/1:0/1:2/SO)-Sieg nach Penaltyschießen über den ERC Ingolstadt.

Vor 12.637 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena wurden die Adler zunächst eiskalt erwischt. Ein strammer Schuss von Fabio Wagner schlug nach knapp anderthalb Minuten zum 1:0 für Ingolstadt ein (2.). Der amtierende Deutsche Meister reagierte aber recht unbeeindruckt auf den frühen Rückstand, hatte in der Folge mehr von der Partie und kam in der 15. Minute zum verdienten 1:1-Ausgleich durch David Wolf. Wolf war es auch, der in der 36. Minute zur Mannheimer 2:1-Führung traf.

In der 50. Minute schloss Andrew Desjardins einen Konter zum 3:1 für die Adler ab. Doch Ingolstadt kam zurück: Wayne Simpson traf in Überzahl zum 3:2 (55.) und legte vier Minuten später den 3:3-Ausgleich nach (59.). Im Penaltyschießen verwandelte Borna Rendulic den zweiten Mannheimer Versuch, alle anderen Schützen scheiterten an den beiden Torhütern.

Zwei Spiele stehen den Adlern in der DEL-Hauptrunde noch bevor. Am Freitag (19.30 Uhr) gastieren die Mannheimer beim Vorletzten Iserlohn Roosters. Am kommenden Sonntag (14 Uhr) empfangen die Adler die Schwenninger Wild Wings.