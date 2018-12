5:1 in Köln - Adler lassen Haien keine Chance

Köln.

Die Adler Mannheim können am Mittwoch entspannt ansehen, was ihre Verfolger machen. Das Team von Trainer Pavel Gross gewann in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) das 128. Aufeinandertreffen mit den Kölner Haien vor 8256 Zuschauern in der Lanxess-Arena mit 5:1 (2:0/1:0/2:1) - und knackte dabei einige statistische Marken.

Die Adler gegen die Haie - das ist einer der vier

...