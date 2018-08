5:3 – Adler beißen sich durch

Oltens Stefan Marder (l.) gegen Adler-Stürmer Andrew Desjardins, der im Testspiel das Kapitänsamt übernommen hatte. © Binder

Olten.Trotz müder Beine haben die Adler ihre erstes Testpartie in der Saisonvorbereitung knapp gewonnen. Beim Schweizer Zweitligisten verspielte die Mannschaft von Trainer Pavel Gross zwar eine 3:1-Führung, sie hatte beim 5:3 (0:0, 2:0, 3:3) aber den längeren Atem.

In Olten, das in der vergangenen Saison nur knapp den Aufstieg in die NLA verpasst hatte, standen Gross acht Spieler nicht zur

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3058 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.08.2018