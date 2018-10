6:2 - Adler kommen ins Rollen

Mannheim.Die Adler haben sich stark zurückgemeldet. Zwei Tage nach der 1:2-Niederlage nach Verlängerung in Bremerhaven spielten sie die Iserlohn Roosters nach einer lange ausgeglichenen Begegnung noch an die Wand. Vor 8941 Zuschauern in der SAP Arena gewann die Mannschaft von Trainer Pavel Gross auch in der Höhe verdient mit 6:2 (1:1, 3:0, 2:1).

"Wir haben aggressiver gespielt als am Sonntag -

...