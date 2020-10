Adler-Angreifer Ben Smith an Rögle BK ausgeliehen

Mannheim.Die Adler Mannheim verleihen für sieben Wochen ihren Angreifer Ben Smith an Rögle BK. Darüber informierte der Verein am Dienstag. „Alle Parteien profitieren von diesem Leihgeschäft“, sagte Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara. „Während unser Saisonauftakt noch ungewiss ist, kann Ben Spielpraxis in einer sehr starken europäischen Liga sammeln." Die schwedische SHL-Saison hat am 19. September begonnen.

Sollten die Adler an der diesjährigen CHL-Saison teilnehmen, können sie ihren Angreifer jederzeit nach Mannheim zurückholen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.10.2020