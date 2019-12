Adler auf der Erfolgswelle

Mannheim.Sechster Sieg in Folge für die Adler Mannheim - der deutsche Meister fliegt in der Deutschen Eishockey Liga weiter von Erfolg zu Erfolg. Auch gegen den ERC Ingolstadt war die Mannschaft von Trainer Pavel Gross nicht zu schlagen, sie holte sich einen erkämpften und verdienten 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)-Sieg und reist damit am Sonntag (17 Uhr/Sport 1) mit breiter Brust zum DEL-Spitzenspiel bei

...