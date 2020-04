Adler bauen auf Nachwuchs und binden Talente

Mannheim.Die Adler Mannheim machen Nägel mit Köpfen und binden ihre eigenen Talente: So haben die Blau-Weiß-Roten Nachwuchstorhüter Arno Tiefensee mit einer Förderlizenz ausgestattet. Darüber hinaus teilte der Verein mit, dass die ehemaligen Jungadler Louis Brune, Valentino Klos und Pierre Preto ihre Unterschriften unter ein verlängertes Arbeitspapier gesetzt haben.

Goalie Tiefensee hat für die kommenden drei Jahre unterschrieben. Der 17-jährige Linksfänger soll künftig beim DEL2-Vertreter und Kooperationspartner der Heilbronner Falken gemeinsam mit Matthias Nemec das Torhütergespann bilden. „Arno ist ein großgewachsener Torwart, der großes Potential besitzt. Sowohl bei den Jungadlern als auch bei der Nationalmannschaft hat er in der Vergangenheit seine Klasse unter Beweis gestellt“, betonte Sportmanager Jan-Axel Alvaara. Tiefensee kam vor der vergangenen Spielzeit über die Stationen ES Weißwasser und Bad Tölz in die Quadratestadt und war 18 Mal für die Jungadler im Einsatz. Dabei wies er einen Schnitt von 1,23 Gegentoren auf. Jetzt soll er sich künftig mit der Nummer 30 auf dem Rücken „im Profibereich weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen“, so Alvaara weiter.

Im Gegensatz zu Torwart Tiefensee haben die anderen drei Akteure schon Erfahrung im Profibereich gesammelt. Brune hat bereits zehn Spiele für die Adler auf dem Buckel. Sein Debüt feierte er in der Meistersaison 2018/19. 2017 heuerte der 19-Jährige gebürtige Münchner bei den Jungadlern an und feierte darauf zwei Titel in der DNL. Letzte Saison stand Brune ausschließlich für die Heilbronner Falken auf dem Eis. Dort gelangen ihm in 37 Partien fünf Tore und drei weitere Torbeteiligungen. Nun hat Brune hat für ein weiteres Jahr bei den Adlern verlängert.

Das gilt auch für Preto, der bereits 17 Einsätze für die Adler in seiner Vita stehen hat. Der gebürtige Speyerer ist ebenso wie Brune überwiegend bei den Falken im Einsatz gewesen. Dort kam der 20-Jährige in zwei Spielzeiten auf 55 Spiele. Dabei erzielte er acht Tore und bereitete sechs Treffer vor.

Um zwei weitere Jahre hat Klos verlängert. Der 20 Jahre alte Pfälzer ist somit bis 2023 an die Adler gebunden. Der ehemalige Kapitän der Jungadler lief in der letzten Saison bereits 13 Mal für die Profis auf. Bei den Falken bestritt er zuvor 33 DEL2-Partien.

„Louis, Pierre und Valentino haben in der Vergangenheit von der guten Zusammenarbeit mit den Falken profitiert. Das wird auch in Zukunft so sein. Wenn sie nicht gerade für die Adler auflaufen, bekommen sie in Heilbronn die Spielpraxis, die sie benötigen, um sich zu verbessern“, hebt Alavaara hervor. Alle drei Spieler würden unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen. Der Sportmanager weiter: „Wir glauben an die Jungs und möchten ihnen weiterhin die Möglichkeit bieten, sich für einen Platz im Kader der Adler zu empfehlen.“ Alle vier Vertragsangelegenheiten seien bereits vor dem von Clubchef Daniel Hopp ausgerufenen Transferstopp geregelt worden.