Adler bestätigen: Hungerecker geht

Mannheim/Wolfsburg.Die dritte Saison in Mannheim wird vorerst seine letzte im Adler-Trikot sein: Phil Hungerecker wird den deutschen Eishockey-Meister im Sommer verlassen und zu den Grizzlys nach Wolfsburg wechseln. Beide Clubs bestätigten am Montag den Transfer, über den diese Zeitung bereits in der Freitagausgabe berichtet hatte.

In seiner ersten DEL-Saison startete der gebürtige Lüneburger richtig durch. 17 Tore und 9 Vorlagen in 49 Hauptrundenpartien bescherten Hungerecker in der Runde 2017/18 den Titel des besten Liganeulings, hinter Chad Kolarik war er zweitbester Torjäger der Adler. In den vergangenen beiden Spielzeiten konnte der 25-Jährige allerdings nicht an die Leistungen seiner Rookie-Saison anknüpfen. Nachdem Ende vergangener Woche sein Wechsel nach Wolfsburg publik geworden war, spielte er am Wochenende wie befreit auf. In Krefeld brachte er die Mannheimer am Freitag beim 6:1-Sieg in Führung, beim 4:0 am Sonntag gegen Augsburg legte er Janik Mösers erstes Saisontor mit einem Pass hinter dem eigenen Rücken stark vor.

