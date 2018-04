Adler decodieren München – nach 1258 Tagen

Die Mannheimer Adler haben sich in der Halbfinalserie gegen den EHC München zurückgemeldet. Der hartumkämpfte 4:2-Sieg am Samstagabend hat gezeigt, dass der Titelverteidiger in der Deutschen Eishockey Liga verwundbar ist. Spiel drei steigt am Ostermontag (18.30 Uhr) in München.

Mannheims David Wolf (M) im Zweikampf mit Patrick Hager. © AS Sportfoto/ Binder

Mannheim.Bill Stewart ist mit allen Wassern gewaschen. Der Trainer der Mannheimer Adler hat in seiner langen Eishockey-Karriere so ziemlich alle Situationen mindestens einmal erlebt. Im Play-off-Halbfinale gegen den großen Favoriten aus München hatte er im zweiten Duell mit einer taktischen Umstellung seiner Sturmreihen Erfolg – und mit vier Ziffern kitzelte er zudem alles aus seiner Mannschaft

...

Sie sehen 7% der insgesamt 6211 Zeichen des Artikels