Adler drei Monate ohne Talent Klos

Mannheim.Der deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim muss bis Anfang des kommenden Jahres auf Talent Valentino Klos (Bild) verzichten. Der 19 Jahre alte Stürmer fällt mit einer schweren Handverletzung zehn bis zwölf Wochen aus, wie der Tabellenvierte der Deutschen Eishockey Liga mitteilte. Klos hatte in dieser Saison den Sprung aus der zweiten Liga in den DEL-Kader geschafft und wurde von Trainer Pavel Gross bislang in vier von 17 Partien eingesetzt.

„Das ist eine bittere Nachricht, nicht nur für uns, sondern auch für Valentino. In den vier Partien, die Valentino nach seiner Berufung in den Adler-Kader für uns absolviert hat, hat er starke Leistungen gezeigt. Sein erstes DEL-Tor in Schwenningen war auch der Lohn für die harte Arbeit, die er an den Tag gelegt hat. Wir wünschen ihm eine komplikationslose Operation und eine schnelle Genesung“, sagte Sportmanager Jan-Axel Alavaara. dpa

