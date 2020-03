Adler erhöhen die Schlagzahl

Mannheim.Zwei Spiele nur noch, dann beginnt für viele Eishockey-Fans und -Spieler die Saison erst so richtig. In den beiden letzten Partien der Hauptrunde treten die Adler Mannheim am Freitag (19.30 Uhr) bei den Iserlohn Roosters an. Am Sonntag (14 Uhr) erwartet die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Gross die Schwenninger Wild Wings zum Landes-Derby in der SAP Arena.

Was die Gegner gemeinsam

...