Adler erreichen Achtelfinale als Gruppensieger

Mannheim.Die Adler Mannheim haben am sechsten und letzten Spieltag der Gruppenphase in der Champions Hockey League (CHL) am Dienstagabend gegen Djurgården IF mit 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) gewonnen. Damit erreichte die Mannschaft von Trainer Pavel Gross das Achtelfinale der CHL. Als Sieger der Gruppe F werden sie somit in die K.o.-Phase des Wettbewerbs einziehen. Verantwortlich dafür waren vor über 8700 Zuschauern in der SAP Arena die Torschützen Markus Eisenschmid (3. Spielminute) und Nicolas Krämmer (13.). Das Gegentor für die Gäste schoss Manuel Ågren in der 34. Minute.

Die Hinspiele des Achtelfinals werden am 12./13.November ausgetragen. Die Rückspiele steigen eine Woche später am 19./20. November.

Weiteres in Kürze.