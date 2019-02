Adler erwarten enges Spiel

Mike Pellegrims (l.) und Pavel Gross vertrauen sich seit vielen Jahren. © dpa

Mannheim.Die Düsseldorfer EG vor der Brust, das Derby in Schwenningen am Sonntag im Hinterkopf – auf die Mannheimer Adler warten am Wochenende zwei besondere Spiele. Heute (19.30 Uhr) geht es zunächst gegen ihren Ex-Trainer Harold Kreis.

„Bei der DEG gab es vor Saisonbeginn einige Veränderungen. Harry hat der Mannschaft gute Impulse gegeben“, nennt Adler-Kapitän Marcus Kink einige der

...