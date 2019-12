Adler feiern 3:0-Derby-Sieg über Schwenningen

Mannheim.Im Baden-Württemberg-Derby haben die Adler Mannheim am Freitag mit einem 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)-Heimsieg gegen die Schwenninger Wild Wings ihre aktuelle Erfolgsserie fortgesetzt und in der DEL den achten Sieg in Folge gefeiert. Gegen die Schwenninger feierte Matthias Plachta vor den 12 210 Zuschauern in der SAP Arena nach seiner Verletzung seine vorzeitige Rückkehr aufs Eis. Auch Tommi Huthala

