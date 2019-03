Adler feiern Halbfinaleinzug nach 7:4 gegen Nürnberg

Die Adler Mannheim stehen im Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am frühen Sonntagabend gewann die Mannschaft von Chefcoach Pavel Gross das fünfte Spiel der Best-of-seven-Viertelfinalserie gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 7:4 (2:2, 2:1, 3:1).

In der ausverkauften SAP Arena zu Mannheim gingen die Kurpfälzer sofort beherzt zu Werke und spielten sich früh gute Chancen heraus. In einer doppelten Powerplay-Phase war es dann Garrett Festerling, der die Adler in der zwölften Minute mit 1:0 in Führung brachte. Nürnberg nutzte eine Mannheimer Unterzahl zum schnellen 1:1-Ausgleich durch Chad Bassen (13.). 47 Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels traf Ben Smith zur erneuten Adler-Führung. 7,7 Sekunden vor der Sirene nutzte allerdings Nürnbergs Nationalspieler Patrick Reimer eine weitere Strafzeit der Adler zum 2:2 (20.).

Im zweiten Abschnitt brachte zunächst Marcus Weber die Gäste mit 2:3 in Führung (30.). Die Adler hatten die direkte Antwort parat, Chad Kolarik glich nur 22 Sekunden nach dem Rückstand zum 3:3 aus (30.). Markus Eisenschmid sorgte vor der letzten Pause für die Mannheimer 4:3-Führung (39.).

Im letzten Abschnitt trafen David Wolf zum 5:3 (43.) und Denis Reul zum 6:3 (46.). Nürnbergs Eric Stephan verkürzte auf 4:6 (51.), bevor ein Empty-Net-Goal von Mark Katic zum 7:4 die endgültige Entscheidung herbeiführte (59.).

Das erste Halbfinale der Adler steigt am 2. April in der SAP Arena.