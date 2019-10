Adler feiern Kantersieg – 8:3 gegen Augsburg

Mannheim.Die Adler Mannheim haben das Duell der Champions-Hockey-League-Achtelfinalisten gegen die Augsburger Panther für sich entschieden. Vor 10.822 Zuschauern in der SAP Arena holte die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Gross am Freitagabend einen 8:3 (3:2/2:1/3:0)-Kantererfolg.

Im ersten Drittel boten Mannheim und Augsburg – beide Teams waren in dieser Woche bereits auf europäischer Bühne erfolgreich gewesen – ein Eishockey-Spektakel: Gleich fünfmal zappelte die Scheibe im Netz. In Minute vier nutzte Jaroslav Hafenrichter die erste Chance für die Panther zum 0:1. Fast postwendend glich Markus Eisenschmid im Powerplay für die Adler aus – 1:1 (7.). Nach einem Solo von Matthias Plachta zum 2:1 (13.) verwertete Sahir Gill eine Augsburger Überzahl zum 2:2-Ausgleich (17.). Kurz darauf stellte jedoch Tommi Huhtala die 3:2-Führung für Mannheim her (19.).

Im zweiten Abschnitt erhöhte Plachta auf 4:2 (27.). Nach dem 3:4-Anschlusstreffer durch Adam Payerl (32.) schnürte auch Huhtala einen Doppelpack und stellte auf 5:3 (35.). Im Schlussdrittel legten Ben Smith (43.), der vierfache Vorlagengeber Tim Stützle (47.) und Jan-Mikael Järvinen (48.) für den amtierenden Deutschen Meister nach. Am Sonntag (16.30 Uhr) reisen die Adler zu den Schwenninger Wild Wings.