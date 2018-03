Adler feiern Wiederauferstehung an Karsamstag

Anzeige

Brent Raedeke hätte das zweite Tor nachlegen müssen, diesmal rutschte aus den Birken noch rechtzeitig ins bedrohte Eck (4.). In der aufgeheizten Atmosphäre war es Patrick Hager, der als Erster die Beherrschung verlor. Er schlug nach und wanderte deswegen für zwei Minuten auf die Strafbank (7.). MacMurchys Schuss strich knapp vorbei (8.), dann steckte Sinan Akdag den Puck zu Garrett Festerling durch, wieder fehlte nicht viel (9.). Um ein Haar hätte es auf der anderen Seite das nächste Mal gescheppert. Als die Münchner in Überzahl randurften, fand Yannic Seidenberg die Lücke. Michael Wolf war der Adler-Abwehr entwischt, tauchte völlig frei vor Dennis Endras auf, doch der Mannheimer Torhüter behielt die Nerven (10.).

Das Adler-Spiel verlor an Dominanz, der Ausgleich hätte aber nicht fallen müssen. Denis Reul unterlief in der eigenen Zone ein Fehlpass, Mannheim verlor die Ordnung, Seidenberg stand mutterseelenallein vor Endras und ließ ihm beim 1:1 keine Chance (18.).

Der starke Auftakt hatte anscheinend Kraft gekostet. Nach der ersten Pause beschränkten sich die Adler in Sachen Körperspiel aufs Nötigste, aus den Birken hatte kaum mehr etwas zu tun. Nur in der 25. Minute schnupperte das Stewart-Team an der Führung: MacMurchy brachte die Scheibe vor das Tor, Adam legte sie sich noch einmal auf die Rückhand, er konnte sie aber nicht mehr lupfen. Die Mannheimer waren nun immer öfter einen Schritt zu langsam, Reul brachte Michael Wolf zu Fall, die Schiedsrichter Daniel Piechaczek und André Schrader gaben keinen Penalty, sondern nur eine kleine Strafe (28.). Den Adlern fiel der Rückwärtsgang in dieser Phase ungemein schwer, nicht nur einmal schwärmten die Münchner aus und liefen gefährliche Konter. Nur gut aus Mannheimer Sicht, dass sie diese nicht clever zu Ende spielten – so wie Jerome Flaake, dessen Pass ins Leere ging (30.). In der großen Münchner Drangphase war sie plötzlich da, die große Adler-Chance zum 2:1. Christoph Ullmann stand vor aus den Birken. Er brachte die Scheibe aber nicht unter Kontrolle, da er in letzter Sekunde entscheidend gestört wurde (36.).

Richtig brenzlig wurde es aus Mannheimer Sicht, als die Referees erst Patrick Mullen und dann Larkin für zwei Minuten vom Eis schickten. Der Titelverteidiger durfte Ende des zweiten Drittels für 79 Sekunden mit zwei Mann mehr ran. Mit Glück, Geschick und einem starken Endras überstanden die Blau-Weiß-Roten diese heikle Phase allerdings.

Rückenwind brachte dies aber keinen. Unmittelbar nach Beginn des letzten Abschnitts fiel das überfällige 1:2. Über die rechte Seite tankte sich Jason Jaffray durch, er zog mit der Rückhand ab. Endras hatte die Scheibe – oder doch nicht? Sie rutschte dem starken Goalie durch, München hatte nach 28 Sekunden im Schlussdrittel die Nase vorn. Dominik Kahun hätte für die Vorentscheidung sorgen können, doch er fand die Lücke nicht (44.). Auf der anderen Seite fuhr Garrett Festerling einen der wenigen Mannheimer Angriffe, Daniel Sparre verzog knapp (45.). Die Adler schienen mausetot – doch sie feierten Wiederauferstehung an Karfreitag. Marcel Goc brachte den Puck vors Tor, Michael Wolf drückte Ullmann in den Torraum, von dessen Körper sprang er hinter die Linie. Tor? Die Schiedsrichter zogen den Videobeweis zu Rate und brauchten lange für ihre Entscheidung? War es Torraumabseits? Oder Behinderung des Torhüters? Die Minuten verstrichen, Piechaczek und Schrader schauten sich die Szene immer und immer wieder an. Und dann, um 21.08 Uhr hob das „Ufo“ im Bösfeld ab: Der Treffer zählte, 2:2 (53.). Die Adler bekamen die berühmte zweite Luft. Kolarik legte schön zu Adam ab, und der nagelte die Scheibe nur 51 Sekunden nach dem 2:2 zum 3:2 ins Netz (53.). Die SAP Arena wurde zum Tollhaus, die Fans gaben dem Team die Energie, die ihm lange Zeit gefehlt hatte. Eineinhalb Minuten vor Schluss nahm Münchens Trainer Don Jackson seinen Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Das nutzten die Adler zur Entscheidung: Kapitän Marcus Kink fing einen Pass ab, er mobilisierte die letzten Kräfte, ging auf und davon und schob den Puck 44,2 Sekunden vor dem Ende mit der Rückhand ins leere Tor. 4:2, jetzt gab es kein Halten mehr!

