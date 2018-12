Adler fertigen Ingolstadt mit 7:2 ab

Mannheim.Mannheim. Mit einem verdienten 7:2 (1:0, 3:2, 3:0)-Heimsieg über den ERC Ingolstadt am Sonntag haben die Mannheimer Adler ihre kurze Formschwäche in der Deutschen Eishockey Liga endgültig abgeschüttelt. Nach den Erfolgen in München vor einer Woche und am Freitag gegen Augsburg (5:3) fährt die Mannschaft von Trainer Pavel Gross mit gestärktem Selbstvertrauen zu den Kölner Haien (Dienstag, 19.30

...