Adler für Spiel drei gut vorbereitet

Mannheim.Langsam aber sicher kommen die Mannheimer Adler wieder in ihren gewohnten Spielrhythmus. Beim 4:1-Sieg der Blau-Weiß-Roten in der zweiten Partie der Play-off-Halbfinalserie gegen die Haie in Köln benötigte die Mannschaft von Trainer Pavel Gross zwar ein paar Minuten, doch dann stimmte über weite Strecken die Zuordnung in der Abwehr, im Angriff wurde die Breite des Kaders mit vier Sturmreihen

...