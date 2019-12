Adler geben 2:0 aus der Hand - und gewinnen nach Overtime

München.Die Adler Mannheim haben am frühen Sonntagabend den siebten Sieg in Folge in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) errungen. Im Spitzenspiel gegen Tabellenführer EHC München kam der amtierende Deutsche Meister zu einem 3:2 (1:0/0:0/1:2/1:0)-Auswärtserfolg in der Over-Time.

In einer von der ersten Minute an intensiv geführten Partie war es David Wolf, der das Team von Cheftrainer Pavel Gross mit der 1:0-Führung in der 18. Minute für eine starke Offensivphase belohnte. Im zweiten Abschnitt fand Primus München immer besser in die Begegnung, der Tabellendritte aus Mannheim hielt jedoch stark dagegen und hatte ebenfalls gute Möglichkeiten. 73 Sekunden nach Beginn des letzten Drittels erhöhte Nicolas Krämmer auf 2:0 für die Adler (42.).

1:53 Minuten vor dem Spielende verkürzte Münchens Trevor Parkes auf 1:2 (59.). Parkes glich acht Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit auch zum 2:2 aus (60.). In der Over-Time nutzte Ben Smith ein Mannheimer Powerplay zum 3:2-Siegtreffer (62.).

Am kommenden Freitag (19.30 Uhr) empfangen die Adler die Schwenninger Wild Wings in der Mannheimer SAP Arena.