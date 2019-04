Adler gehen nach 4:1-Sieg gegen München in Finalserie in Führung

Mannheim.Die Adler Mannheim sind nur noch zwei Siege vom Gewinn der Meisterschaft in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) entfernt. Am Montagnachmittag gewann die Mannschaft von Chefcoach Pavel Gross ihr Heimspiel gegen Titelverteidiger EHC München mit 4:1 (2:0/1:1/1:0). In der Best-of-Seven-Finalserie übernahmen die Mannheimer somit erstmals die Führung und liegen jetzt 2:1 vorn.

Zwei Tage nach dem 3:0-Erfolg in München, mit dem die Adler die 1:2-Auftaktniederlage aus ihrem ersten Heimspiel egalisiert hatten, benötigte Mannheim vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften SAP Arena nur fünf Sekunden zur Führung. David Wolf bediente vom Startbully weg den auf rechts herbeigeeilten Matthias Plachta, der aus kurzer Distanz zum blitzartigen 1:0 einschob (1.). Nach einer harten Strafe gegen Münchens Trevor Parkes (3./fünf Minuten plus Spieldauer) und einer Zwei-Minuten-Strafe gegen Darren Boyle (6.) ließen sich die Adler nicht lange bitten und legten in Überzahl nach: Andrew Desjardins stellte nach einem Assist von Chad Kolarik früh auf 2:0 (7.).

Erst im zweiten Drittel wurden die Gäste stärker und erarbeitete sich gute Chancen – Mannheim ging jedoch effektiver zu Werke: In der 26. Minute erhöhte Desjardins mit seinem neunten Play-off-Treffer auf 3:0. Das 1:3 durch Patrick Hager im Münchner Powerplay machte es wieder spannend, zumal der Meister der Jahre 2016 bis 2018 in der Folge zu weiteren guten Möglichkeiten kam.

Im letzten Abschnitt brachte Mannheim die Führung souverän über die Zeit und erhöhte sogar auf 4:1. Tommi Huhtala schob auf Zuspiel von Ben Smith zum 4:1 ein (56.).

Am Mittwoch (19.30 Uhr) steigt Spiel vier in München.