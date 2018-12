Adler gewinnen Spitzenspiel gegen EHC München im Shootout mit 1:0

München.Die Mannheimer Adler haben im Spitzenspiel am 26. Spieltag der DEL gegen den EHC München mit 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) im Penaltyschießen gewonnen. In der Münchener Olympia-Eissporthalle am Sonntagnachmittag begann das Spiel gleich mit viel Tempo und Intensität. Beide Teams schenkten sich nichts, auf beiden Seiten gab es gute Möglichkeiten, die die Torhüter Dennis Endras und Danny aus den Birken teilweise überragend zunichte machten. Es war das im Vorfeld angekündigte Spitzenspiel - nur die Tore fehlten. Somit ging es mit einem 0:0 in die erste Pause.

In den zweiten 20 Minuten ging es zunächst so weiter wie in den ersten. Mit zunehmender Spielzeit nahm die Intensität ein bisschen ab, um gegen Ende des Drittels wieder an Fahrt aufzunehmen. Mehrmals hatten die Zuschauer den Torschrei auf den Lippen, doch wieder zeigten sich beide Torhüter des Öfteren als Spielverderber und ließen nichts durch. In einem unterhaltsamen und spannenden Spiel mit bis dahin guten Chancen, starken Defensivreihen und zwei herausragenden Torhütern stand es also weiter 0:0, bevor der letzte Spielabschnitt beginnen sollte.

Und auch im dritten Durchgang änderte sich nicht viel am Spiel. Die Bilder glichen denen der ersten zwei Drittel. Im Mittelpunkt die Torhüter Endras und aus den Birken. So ging es nach 60 Minuten mit drei gegen drei in der Overtime weiter. Auch hier fielen keine Tore. Die Entscheidung also im Shootout: Nachdem Frank Mauer an Endras scheiterte, traf Luke Adam. Danach sollten John Mitchell und Phil Hungerecker jeweils nicht an den Torhütern vorbeikommen. Maximilian Kastner erging es nicht anders und so endete die Partie mit einem Safe von Endras, der sich den Shutout wohlverdient hat. 1:0 gewannen die Mannheimer also und holten sich zwei Punkte.

Am 27. Spieltag geht es für die Adler am Freitag, 19.30 Uhr, in der heimischen SAP Arena gegen die Augsburger Panther weiter.