Adler gewinnen Spitzenspiel gegen Straubing mit 2:1 in der Overtime

Mannheim.In der Overtime haben die Adler Mannheim das Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Straubing Tigers für sich entschieden. Vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften SAP Arena holte der Deutsche Meister einen 2:1 (0:1/1:0/0:0/1:0)-Heimsieg. Weil Mannheim somit zwei Punkte und Straubing einen Punkt aus dieser Partie mitnimmt, bleiben die Adler knapp hinter den Tigers auf Tabellenplatz drei.

Zwei Tage nach der 1:5-Niederlage bei den Eisbären Berlin, die die zehn Spiele währende Siegesserie des Deutschen Meisters beendet hatte, taten sich die Adler im „Spiel der leuchtenden Herzen“ zunächst schwer. Schon in der dritten Minute schoss Felix Schütz die Tigers mit 1:0 in Führung. Straubing verteidigte in der Folge stark und ließ es kaum zu gefährlichen Mannheimer Toraktionen kommen. Das änderte sich im zweiten Drittel. Mit mehreren Strafzeiten schwächten sich die Gäste aus Niederbayern selbst. Der 1:1-Ausgleich der Adler durch Ben Smith fiel jedoch im Fünf-gegen-Fünf (31.).

Im Schlussdrittel fielen keine Tore. Die fällige Overtime beendete Mannheims Borna Rendulic 1:34 Minuten vor dem Ende im Powerplay (64.). Am zweiten Weihnachtstag sind die Adler um 17 Uhr zu Gast bei den Schwenninger Wild Wings.