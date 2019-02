Adler haben mit Schwenningen noch eine Rechnung offen

Mannheim.Es kam, wie es Adler-Kapitän Marcus Kink vorhergesehen hatte: Die Mannheimer Adler mussten in einem „Topspiel“ bis zum Schluss kämpfen, um in Düsseldorf dank des 2:1-Sieges die angepeilten drei Punkte mitzunehmen. Ein bisschen Glück war im 800. Spiel des dienstältesten Spielers in Blau-Weiß-Rot auch dabei, denn die DEG war über weite Strecke die aktivere Mannschaft, setzte das Team von Trainer

...